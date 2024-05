Magne Istad Eberg ga Byåsen 3 ledelsen tidlig i oppgjøret bare noen minutter ut i første omgang, men Astor 2 utlignet til 1-1 da Håkon Staal Måsøy satte ballen i mål allerede etter åtte minutter. Eberg scoret igjen da han gjorde 2-1 fire minutter senere. Torstein Aam var uheldig og satte ballen i eget mål for Byåsen 3 etter et kvarters spill. Måsøy sendte Astor 2 i ledelsen sju minutter senere, og Astor 2-spiller Tobias Stav Wibe satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 4-2.

Astor 2 holdt stand

Astor 2-angriperen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 53 minutter. Åtte minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Aam reduserte til 3-5. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-3.

Allan Nordstrand Jenssen pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp ligger Astor 2 på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Byåsen 3 er på fjerdeplass med ti poeng.

Symeon Aris Paysanidis var kampleder.

27. mai er det ny kamp for Byåsen 3. Da møter de Strindheim 3. Astor 2 skal måle krefter med Rissa/Stadsbygd/Vanvik 2. juni.