Martin Bolme Fjerstad sendte Rindal i føringen da han satte inn 1-0 etter 22 minutters spill, men Sindre Sætherbø Kvakland utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 34 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Ble utvist

Etter 65 minutters spill tok Rindal ledelsen igjen ved Sondre Næss Bolme, og Mikkel Bakken scoret 3-1-målet for Rindal fire minutter senere. Rindals Bolme måtte forlate banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort åtte minutter før slutt, og Kvakland scoret igjen da han gjorde 2-3 åtte minutter senere. Etter 90 minutter utlignet Erik Jørgensen for Hitra. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Rindals Are Aune og Geir Bævre pådro seg gult kort. For Hitra fikk Ola Arntsen, Ludvik Hestnes, Mats Oliver Arntsen Bjerkan og Erik Jørgensen gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter fredagens kamp er Rindal på fjerdeplass på tabellen med tolv poeng, mens Hitra ligger på ellevteplass med fire poeng.

Amir Spjøtvold Mian var dommer i kampen.

Hitra spiller mot Alvdal 1. juni, mens Rindal spiller neste kamp mot Ranheim 2 to dager senere.