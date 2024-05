Ørland fikk et forsprang da en av lagets spillere satte inn 1-0 allerede etter sju minutters spill, og Mari Mikkelhaug scoret og doblet ledelsen for Ørland. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-2.

Dominerte andre omgang

Tuva Heggen Engum satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Ørland etter et kvarter av andre omgang, og ett minutt senere scoret Ørland-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 4-0. En spiller var uheldig og scoret selvmål for Åfjord et kvarter før full tid. Ida Kanutte Sandvik Nordaas satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere, og Asma Khreiba økte til 7-0 for Ørland etter 62 minutter. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-7.

Elise Torsteinsen Stallvik fikk se det gule kortet.

Klatret til sjuendeplass

Etter mandagens kamp er Åfjord på tiendeplass på tabellen med ni poeng, mens Ørland ligger på sjuendeplass med ti poeng.

I neste runde skal Ørland måle krefter med Fosen 29. mai. Åfjord møter Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 1. juni.