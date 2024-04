Sveen sendte Pors i føringen da han satte inn 1-0 etter 25 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Målshow i andre omgang

Pors-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-0 etter 55 minutters spill, og Birk Finmark Stokstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Pors. Etter 68 minutter var hattricket et faktum for Sveen, og Sigurd Skifjeld satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 79 minutters spill. Nathalien Roe-Fjellanger satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Pors etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-0.

Spennende runde i vente

Pavel Breivik var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Odd spiller neste kamp mot Urædd 12. april, mens Pors bryner seg på Urædd 1. mai.