Mille Centio Rasmussen sendte Gimletroll 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Gimletroll 2 doblet ledelsen da Hannah Beckmann Minde satte inn 2-0. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 34 minutters spill. Helena Nordbø Marthinsen satte ballen i mål rett etterpå for Gimletroll 2 og sørget for at stillingen var 3-1, og Ella Løvåsen økte ledelsen for Gimletroll 2 da hun satte inn 4-1 to minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4 etter første omgang.

Målbonanaza etter hvilen

Emma Sofie Hoff økte til 5-1 for gjestene fire minutter etter pause, og Gimletroll 2 økte ledelsen da Hannah Beckmann Minde satte ballen i nettet etter 60 minutter. Dermed var stillingen 6-1. Åtte minutter senere reduserte Oda Gruer-Larsen til 2-6 for Express/Lia/Rygene, og seks minutter før slutt reduserte vertene da Demie Andre Bjørnshage satte inn 3-6-målet. Matilda Thornton reduserte til 4-6 like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-6.

Poengjakten fortsetter

Mads Tveitereid dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Express/Lia/Rygene spiller neste kamp mot Lillesand 11. april, mens Gimletroll 2 bryner seg på Søgne tre dager senere.