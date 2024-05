Aksel Sauro Tresland ga Sauherad en tidlig ledelse i kampen, og Sauherad var på farten igjen etter 16 minutter. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Mir Kerim økte til 3-0 for Sauherad ti minutter senere, og tre minutter før pause økte avstanden mellom lagene da Vestgården satte inn 4-0 for Sauherad. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-4.

Målshow etter pause

Bortelaget økte ledelsen da Vestgården satte ballen i nettet etter et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 5-0, og seks minutter senere var hattricket et faktum for Tresland. Kerim scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-0 etter 67 minutters spill, og Vestgården gjorde hattrick like etterpå. Casper Tempelen reduserte til 1-8 seks minutter før slutt. To minutter senere scoret Vestgården igjen da han gjorde 9-1, og Balnd Mohammad Cheikhmous satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-1 for gjestene. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-10.

Åfoss beholder femteplass

Etter tirsdagens kamp er Åfoss nummer fem på tabellen med null poeng, mens Sauherad er på andreplass med ti poeng.

Roar Lindstrøm var kampleder.

27. mai skal Åfoss møte Seljord, mens Sauherad møter Sannidal.