Andreas Lindseth Øvereng sendte Overhalla foran da han satte inn 1-0 etter 31 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Fikk marsjordre

Adrian Lona Hojem doblet ledelsen da han satte inn 2-0 sju minutter etter pause. Endre Gåsbakk (Grong G16) så rødt tre minutter senere, og etter et kvarter av andreomgangen økte Overhalla ved Øvereng. Et kvarter før slutt økte avstanden mellom lagene da Daniel Tengey Djokoto satte inn 4-0 for Overhalla, og Overhalla økte ledelsen da Eric Moa Sæternes satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 5-0. Mohammad Firas Ibrahim Osman gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-5 seks minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-5.

Viljar Utstrand, Hojem og Salman Farah Shidane pådro seg gult kort.

Topper serien

Det var Overhallas femte strake seier.

Etter tirsdagens kamp er Grong på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Overhalla er serieleder med 15 poeng.

Morten Westvik var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Grong bryner seg på Kolvereid 28. mai, mens Overhalla spiller neste kamp mot Namsos 2.