Mandalskameratene 2 tok ledelsen ved en av lagets spillere etter bare fire minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Mandalskameratene 2 holdt stand etter hvilen

Edris Mohammad Ahmadi sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter etter sidebytte. Ni minutter ut i andreomgangen tok Mandalskameratene 2 ledelsen på nytt ved Mohammed Alkhelo, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 58 minutters spill. Sondre Møll Lirhus reduserte for Mandalskameratene 3 rett etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Fortsatt på tredjeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Mandalskameratene 2 på tredjeplass på tabellen med 15 poeng, mens Mandalskameratene 3 er på sjuendeplass med null poeng.

Kjell Arve Bjørnstøl var dagens dommer.

Mandalskameratene 2 spiller neste kamp mot Flekkefjord 2 24. mai, mens Mandalskameratene 3 spiller mot Giv Akt to dager senere.