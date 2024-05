Jonathan Roaas Engen sendte Odd 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill. Et kvarter før hvilen ble vondt til verre for Skarphedin, da Lindvig doblet ledelsen for Odd 3. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0.

Målbonanza etter hvilen

Skarphedin reduserte til 1-2 ved Sondre Lundemo noen minutter ut i andre omgang. André Rauland scoret for Odd 3 og sørget for at stillingen var 3-1 tre minutter etter pause, og etter 67 minutter la Nikolai Knut Holmqvist Bjørgo på til 4-1. Lindvig satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere, og Kristoffer Tallakstad økte ledelsen for Odd 3 da han satte inn 6-1 tre minutter før slutt. Ett minutt før slutt fullførte Lindvig sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Odd 3s Tobias Torblå fikk se det gule kortet. For Skarphedin fikk Joel Samiel Ghetachew og Simen Saga Vaalanes gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Odd 3 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Skarphedin er nummer åtte med sju poeng.

Jan-Erik Winther var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skarphedin måle krefter med Storm, mens Odd 3 møter Eidanger.