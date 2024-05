Ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målbonanza etter hvilen

Mosjøen 2 tok ledelsen da Vegar Mikal Karlsen Sætermo satte inn 1-0 etter et kvarter av andreomgangen. To minutter senere ble vondt til verre for Sømna, da Theodor Næss-Silvik doblet ledelsen for Mosjøen 2. Isak Johan Bergh Nersund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Mosjøen 2 åtte minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-0.

Andreas Lindvall Dahle fikk se det gule kortet.

Tok over femteplassen

Det var sesongens første seier for Mosjøen 2.

Etter tirsdagens kamp er Mosjøen 2 nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Sømna er på sjetteplass med ett poeng.

Kristian Valrygg dømte oppgjøret.

6. juni er det ny kamp for Sømna. Da møter de Mosjøen. Mosjøen 2 skal måle krefter med Bossmo & Ytteren/Selfors/Åga 13. juni.