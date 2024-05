Bardu tok ledelsen da Luciano Ignacio Bellera Osorio scoret etter 20 minutter, og Emil Nervik doblet ledelsen for Bardu da han satte inn 2-0 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 0-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Hamna satte inn 1-2 etter 57 minutters spill, og Hamoud Mahmoud Alkhalaf sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Hamnas Noel Hilmarsen og Alkhalaf fikk gult kort. For Bardu fikk Bellera Osorio og Jon Sadiku gult kort.

Klatret til sjuendeplass

Etter søndagens kamp er Hamna på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Bardu er nummer sju med to poeng.

Ken Rune Johansen dømte kampen.

Hamna spiller neste kamp mot Tromsø 5 14. mai, mens Bardu prøver seg mot Senja 28. mai.