Stjørdals-Blink fikk en drømmestart på kampen da Magnus Veiseth sendte laget sitt i ledelsen allerede etter sju minutter, og Henrik Horrell Zandona scoret og doblet ledelsen for Stjørdals-Blink. Maher Mohammed satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Stjørdals-Blink, og Stjørdals-Blink rykket ytterligere ifra da Veiseth økte ledelsen et kvarter før hvilen. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 0-4.

Målbonanza etter pausen

Tre minutter etter pause vartet Stjørdals-Blink-spilleren opp med hattrick, og Özer Benjamin Brandvik Guven satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for gjestene to minutter senere. Stjørdals-Blink økte ledelsen da August Weisser Valstad satte ballen i nettet noen minutter ut i andre omgang. Dermed var stillingen 7-0. Petter Hjulstad Aarøe var uheldig og scoret selvmål for Levanger 2 etter 58 minutters spill. Tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Ahmad Karbon satte inn 9-0 for Stjørdals-Blink. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-9.

Guven fikk gult kort.

Stjørdals-Blink leder serien

Etter søndagens kamp er Levanger 2 på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Stjørdals-Blink ligger på førsteplass med tolv poeng.

Leif Arne Støfringshaug var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stjørdals-Blink prøver seg mot Steinkjer 2 18. mai, mens Levanger 2 spiller neste kamp mot Namsos dagen etter.