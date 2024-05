Skjærvik sendte Vestbyen i ledelsen etter 25 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Vestbyen var suverene i andre omgang

23-åringen scoret og doblet ledelsen for Vestbyen etter et kvarter av andre omgang, og Natasha Hilal Thakur satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestbyen. Anne Tingstad Skjevik økte ledelsen da hun satte inn 4-0 seks minutter senere, og etter 73 minutters spill la Marit Emaus Flaa på til 5-0. Isabelle Carolien Willemijn Lones reduserte for Levanger ni minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-1.

Vestbyens Hanne Buan, Alvilde Ulfsnes og Ellen Johanne Borg fikk se det gule kortet. For Levanger fikk Vialeta Lyng gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Det var Vestbyens tredje seier på rad.

Etter mandagens kamp ligger Vestbyen på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Levanger er på tolvteplass med null poeng.

Gisle Røhmen var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 27. mai. Vestbyen skal spille mot Utleira, mens Levanger møter Strindheim.