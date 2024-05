Thomas Olsen ga Indre Kåfjord ledelsen etter 25 minutter, og Torbjørn Fossum Vik scoret og doblet ledelsen for Indre Kåfjord. Runar Monsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Indre Kåfjord to minutter før pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-3.

Økte ledelsen

R. Monsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 noen minutter etter sidebytte, og Indre Kåfjord rykket ytterligere ifra da Kevin Bakkevoll økte ledelsen etter 56 minutters spill. Lyngstuva reduserte til 1-5 ved Eskil Elvevold ni minutter senere. Etter 72 minutter økte avstanden mellom lagene da Trond Johnny Jakobsen satte inn 6-1. Rett etterpå reduserte Lyngstuva ved Jacob Myrvoll Karlsen. Vik økte til 7-2 for Indre Kåfjord ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-7.

Lyngstuvas Johannes Norø Sørensen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til andreplass

Det var Lyngstuvas andre nederlag på rad.

Etter torsdagens kamp er Lyngstuva på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Indre Kåfjord ligger på andreplass med tre poeng.

Hallgeir Eivind Bertelsen dømte oppgjøret.

Lyngstuva møter Tromsøstudentenes IL 14. mai, mens Indre Kåfjord spiller neste kamp mot Tromsdalen 3 20. mai.