Oliver Mathias Bremseth sørget for at Varden Meråker fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare ni minutters spill, men Randy Max Aseyo Lavaza utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål fem minutter senere. Oliver Mathias Bremseth sendte Varden Meråker i ledelsen på nytt da han satte inn 2-1 etter 14 minutter, og Emil Kveen sørget for Varden Meråker-jubel da han satte inn 3-1 rett etterpå. Mikkel Mossige satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Varden Meråker noen minutter før pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Bortelaget reduserte etter pause

Benjamin Åssveen Myhre gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-4 åtte minutter ut i andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-2.

Klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Varden Meråker på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Flatås ligger på fjerdeplass med seks poeng.

Ken Svendsen var kampleder.

Varden Meråker spiller neste kamp mot Strindheim 3 27. mai, mens Flatås møter Hegra 2/Tangmoen 2 to dager senere.