Disse scoret for Austevoll 2: Hedda Otterå Bjånesøy med to mål og Sofie Møgster Molnes med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Austevoll 2 klatrer til andreplass

Etter torsdagens kamp er Austevoll 2 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Søreide er nummer fire med seks poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var dagens dommer.

30. mai er det ny kamp for Austevoll 2. Da møter de Os. Søreide skal måle krefter med Gneist 2 1. juni.