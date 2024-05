Melhus fikk en drømmestart på kampen da Philip Totland sendte laget sitt i føringen etter kun seks minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Rosenborg 2 sikret poengdeling

Sigurd Støbakk fikk nettsus og doblet ledelsen for Melhus etter 66 minutters spill. Etter 90 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Magnus Kjølhamar reduserte til 1-2, og Holte sørget for balanse i Rosenborg 2-regnskapet da han satte inn 2-2 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-2.

Melhus' Øyvind Onsøyen fikk gult kort. For Rosenborg 2 fikk Leo Cornic, Henrik Jamne og Tobias Solheim Dahl gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Melhus på sjetteplass på tabellen med tolv poeng, mens Rosenborg 2 er på sjuendeplass med elleve poeng.

Anders Husøy var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Melhus måle krefter med Rana, mens Rosenborg 2 møter Byåsen.