Ødegaard ga Freidig 2 ledelsen etter 17 minutters spill, og Idun Westby Bugten scoret og doblet ledelsen for Freidig 2. Emilie Fossen Spersøy reduserte til 1-2 for Malvik 2/Hommelvik 2 noen minutter før pause, og noen minutter før sidebytte utlignet Celine Storø for Malvik 2/Hommelvik 2. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2.

Freidig 2 sikret tre poeng

Frida Skumsvoll sendte vertene i ledelsen da hun satte inn 3-2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, men fem minutter senere scoret Bugten for Freidig 2. Ødegaard sørget for at gjestene tok ledelsen igjen med sin scoring etter 58 minutter, men Anniken Uglem sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 4-4 åtte minutter senere. To minutter før slutt var hattricket et faktum for Ødegaard. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-5.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Malvik 2/Hommelvik 2 nummer fire på tabellen med sju poeng, mens Freidig 2 er på tredjeplass med ti poeng.

Tobias Stensås Moe var dommer.

I neste runde skal Freidig 2 måle krefter med Charlottenlund 2 31. mai. Malvik 2/Hommelvik 2 møter Leksvik 5. juni.