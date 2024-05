Kamilla Sundal Olsen sendte Øygarden i føringen da hun satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet. Fem minutter senere fikk Øygarden straffe, og Solveig Vik scoret fra krittmerket. Øygarden rykket ytterligere ifra da Mathilde Asphaug økte ledelsen etter 13 minutter, og seks minutter senere scoret Vik igjen da hun gjorde 4-0. Etter 34 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Leah Rong Andersen satte inn 5-0 for Øygarden, og rett etterpå scoret Olsen sitt andre mål da hun gjorde 6-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-0 etter første omgang.

Ble utvist

M. Asphaug scoret sitt andre mål da hun gjorde 7-0 noen minutter ut i andre omgang, og Vik fikk sitt hattrick da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Fem minutter senere vartet Olsen opp med hattrick. Et kvarter før full tid ble Tertnes' Angèla Borlaug Moe sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-0.

Øygardens Solveig Vik fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Tertnes har tapt de siste tre kampene.

Etter søndagens kamp ligger Øygarden på femteplass på tabellen med ni poeng, mens Tertnes er på tiendeplass med tre poeng.

Kjell Gudvangen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Tertnes måle krefter med Baune 31. mai. Øygarden møter Baune 9. juni.