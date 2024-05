Ranheim TF tok ledelsen da Ola Høyem-Bye scoret etter et kvarters spill. Noah Engeseth utlignet da han satte inn 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Målbonanza etter pausen

Engeseth sendte Charlottenlund i ledelsen to minutter etter hvilen, men rett etterpå utlignet Matheo Evander Lock Skarpsno for Ranheim TF. Theo Sebastian Nordbotten Mostad sørget for at Ranheim TF tok ledelsen igjen med sin scoring da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Charlottenlund scoret selvmål da det var spilt en halv time i andre omgang. Fire minutter senere la Tobias Sætern på til 5-2 for Ranheim TF, og fem minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da John Kenneth Provido Gundersen satte inn 6-2. Samme lag rykket ytterligere ifra da Skarpsno økte ledelsen fem minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-2.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Ranheim TF på tredjeplass på tabellen med 17 poeng, mens Charlottenlund ligger på åttendeplass med seks poeng.

Kenneth Kjelaas var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ranheim TF måle krefter med Freidig, mens Charlottenlund møter Vuku.