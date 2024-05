Askøy 4 tok ledelsen ved en av lagets spillere et kvarter før hvilen, men Gabriel Steffen Albert utlignet da han satte inn 1-1 like etterpå. Simen Skogheim Gatland sendte Askøy 4 i føringen igjen da han satte inn 2-1 to minutter før pause, men William Johannessen utlignet da han satte inn 2-2. To minutter senere tok Søreide 4 ledelsen ved Dennis Aleksejevas. Etter halvspilt kamp sto det 3-0.

Målshow etter pause

Jonas Napsøy utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål fire minutter etter sidebytte. Søreide 4 tok ledelsen på nytt da en spiller scoret etter 58 minutter, og en av lagets spillere scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-3 rett etterpå. Albert økte ledelsen for Søreide 4 da han satte inn 6-3 etter 62 minutters spill. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-3.

Omar Mohammad Alyousseif fikk se det gule kortet.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Søreide 4 på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Askøy 4 ligger på åttendeplass med null poeng.

Markus Milde Samdal var kampleder.

I neste runde skal Søreide 4 måle krefter med Nymark 2 30. mai, mens Askøy 4 møter Minde 2 samme dag.