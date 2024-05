Charlottenlund tok føringen da Enoch Twimukye satte inn 1-0 etter 18 minutter, men Sondre Thorstensen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 sju minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Herman Hammerfjell-Haugan sendte Trond i føringen ti minutter ut i andre omgang, og Axel Nuth Pedersen scoret 3-1-målet for Trond sju minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 3-1.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Trond på femteplass på tabellen med fem poeng, mens Charlottenlund er nummer seks med tre poeng.

Øyvind Moe var kampleder.

I neste runde skal Trond møte Freidig, mens Charlottenlund møter Tynset.