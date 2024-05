Sædalen tok ledelsen ved Marius Heddeland Karlsen etter tolv minutter, men Emil Ahmer Solberg utlignet da han satte inn 1-1 etter 27 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Erlend Vikne ga Fotlandsvåg ledelsen etter 66 minutter, og Kristian Tysse scoret for Fotlandsvåg og sørget for at stillingen var 3-1 sju minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-3.

Sædalens Mahan Parandian og Jonas Vedler Gudmunsen pådro seg gult kort. For Fotlandsvåg fikk Martin Hole Hanstvedt, Benjamin Bolset Kleppe, Ørjan Kleppe, Sebastian Myking Sunde og Didrik Bratli gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Fotlandsvåg har vunnet fire av sine fem siste kamper.

Etter fredagens kamp er Sædalen på sjuendeplass på tabellen med åtte poeng, mens Fotlandsvåg er nummer fire med 13 poeng.

Henrik Yair Brækhus var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fotlandsvåg spiller mot Fri 31. mai, mens Sædalen spiller neste kamp mot Telavåg dagen etter.