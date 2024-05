Petter Nakbi sendte Imås 2/Jerv 2 i ledelsen etter bare fire minutter, men Johan Aasgaard Røsstad utlignet da han satte inn 1-1. Imås 2/Jerv 2s Simen Isene Domaas scoret 2-1 fra straffemerket etter 18 minutters spill, og Emil Pawlak sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter senere. Etter 30 minutter økte avstanden mellom lagene da Otto Mathias Thorbjørnsen Mork satte inn 4-1, og Domaas økte til 5-1 for Imås 2/Jerv 2 fire minutter senere. Mork scoret igjen da han gjorde 6-1 etter 40 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-6.

Imås 2 / Jerv 2 økte ledelsen

Magnus Eik Gabestad reduserte til 2-6 for Gimletroll 3 noen minutter ut i andreomgangen. Fredrik August Bergan Felldal satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 52 minutter, og Jonatan Wendel Høyland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for Imås 2/Jerv 2 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-8.

Klatret til andreplass

Etter fredagens kamp ligger Gimletroll 3 på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Imås 2/Jerv 2 er på andreplass med ti poeng.

Aleksander Strandmoen Eikeland var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Imås 2/Jerv 2 spiller neste kamp mot Just 29. mai, mens Gimletroll 3 spiller mot Vegårshei 9. juni.