Per Kristian Helle Hildre sendte Rana foran da han satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill, men Sondre Holmen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Shan Beyene ga laget sitt ledelsen igjen da han satte inn 2-1-målet etter 24 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Bortelaget dro ifra

Hildre scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 57 minutters spill, og Mussie satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Rana etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-4.

Verdals Simon Einarsen Hansen, Mathias Kjesbu, Elias McKellar og Elias Einarsen Hansen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Verdal på 13. plass på tabellen med fem poeng, mens Rana er på andreplass med 17 poeng.

Håkon Rinaldo var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rana måle krefter med Melhus, mens Verdal møter Stabæk 2.