Snøgg 2 tok ledelsen da Nina Haugen Kasin satte inn 1-0 etter 28 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 etter første omgang.

Straffemål

Velta doblet ledelsen for Snøgg 2 da hun satte inn 2-0 noen minutter ut i andreomgangen, og etter 57 minutters spill fikk Snøgg 2 straffe. Samme spiller satte inn 3-0-målet. Snøgg 2 rykket ytterligere ifra da Sara Hagen økte ledelsen fire minutter senere, og da det var spilt en halv time i andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Anine Seljord Bergestig satte inn 5-0 for Snøgg 2. fire minutter senere økte samme lag ved Ingeborg Haukvik. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-0.

Dnayet Kehase Zegeye (Skarphedin J17) og Haukvik (Snøgg 2 J17) fikk begge gult kort.

Snøgg 2 topper serien

Etter fredagens kamp er Snøgg 2 på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Skarphedin er på fjerdeplass med tre poeng.

Saida Abbaszade var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Snøgg 2 måle krefter med Kragerø/Drangedal, mens Skarphedin møter Seljord.