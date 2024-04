Eli Sofie Sandnes ga Vindbjart 2 ledelsen etter elleve minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Vindbjart 2 et kvarter før pause. Sofie Godtfredsen la på til 3-0 for Vindbjart 2 åtte minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Vindbjart 2 dro ifra

To minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Vilde Nyseth Leonardsen satte inn 4-0 for Vindbjart 2. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 4-0.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Vindbjart 2 nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Greipstad er på fjerdeplass med fire poeng.

Ali Yaqoob Yousif Alkharasani var kampleder.

3. mai er det ny kamp for Vindbjart 2. Da møter de Amazon Grimstad/Imås. Greipstad skal måle krefter med Vigør 23. mai.