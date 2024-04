Namsos 2 fikk en kjempestart på kampen da Lasse Øien sendte laget sitt i ledelsen allerede etter fire minutter, men Rørvik 2 utlignet til 1-1 da Chris-Gøran Hansen satte ballen i mål etter 18 minutters spill. Rolv Håkon Williamsen sørget for at Namsos 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 32 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 etter første omgang.

Sikret poengdeling

Etter et kvarter av andreomgangen utlignet Eivind Kristian Lundseng for Rørvik 2. Namsos 2 tok ledelsen på nytt ved Nikolai Lyngsnes et kvarter før slutt, men fire minutter før slutt scoret Andreas Skeie for Rørvik 2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Namsos 2s Daniel Haugan, Bjørnar Høgden og Ole Anders Haugerøy pådro seg gult kort. For Rørvik 2 fikk Torbjørn Bach, Olav Andre Fausa og Torfinn Laukvik Myhre gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Namsos 2 nummer ti på tabellen med ett poeng, mens Rørvik 2 er på andreplass med sju poeng.

Jonny Helden Bäckström var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Rørvik 2 måle krefter med Inderøy, mens Namsos 2 møter Spillum.