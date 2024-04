Randaberg tok en tidlig ledelse ved Mathisen, og allerede etter fem minutters spill doblet Randaberg ved samme spiller. Randaberg-angriperen laget hattrick da hun ordnet 3-0 etter 38 minutter, og Mathisen økte til 4-0 sju minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Sikker fra straffemerket

Ett minutt etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Ida Lineah Nilsen Løland satte inn 5-0, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Randaberg rett etterpå. Noen minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Tori Solvik Nome satte inn 7-0 for Randaberg, og Randabergs Sigrid Vespestad Mæland scoret fra straffemerket etter et kvarter av andre omgang. Nome scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 9-0 seks minutter senere, og Mathisen scoret sitt femte mål da hun gjorde 10-0 sju minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 10-0.

Randaberg leder serien

Etter tirsdagens kamp er Randaberg nummer én på tabellen med ti poeng, mens Vaulen er på åttendeplass med tre poeng.

Juan Carlos Perez Alvarez var dagens dommer.

15. mai er det ny kamp for Vaulen. Da møter de Vidar 2. Randaberg skal måle krefter med Vidar 2 20. mai.