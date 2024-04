Amalie Hafte sørget for at Flekkefjord fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter bare seks minutters spill, og Helene Eike Østrem scoret og doblet ledelsen for Flekkefjord fem minutter senere. Ved pause var stillingen 2-0.

Målbonanza etter pausen

Fosse økte ledelsen for Flekkefjord da hun satte inn 3-0 noen minutter etter pause, og Helenah Reimers-Hanssen Zaubi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Flekkefjord. Fosse scoret igjen da hun gjorde 5-0 etter 67 minutter, og Emma Galdal la på til 6-0 tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-0.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Flekkefjord på topp i divisjonen på tabellen med ni poeng, mens Donn 2 er på niendeplass med tre poeng.

Bernt Karl Ødegård dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Donn 2 måle krefter med Øyestad, mens Flekkefjord møter Øyestad.