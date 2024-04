Daniel Selle-Lauritsen sendte Randesund i føringen da han satte inn 1-0 etter kun tre minutter, men ett minutt senere utlignet Frederik Monrad for Froland. Adrian Sinnes sørget for at Randesund tok ledelsen igjen med sin scoring allerede etter åtte minutters spill, og Bjørge satte ballen i mål fire minutter senere for Randesund og sørget for at stillingen var 3-1. Etter 35 minutter økte avstanden mellom lagene da August Pierre Vik Huchon satte inn 4-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1 til pause.

Scoring fra elleve meter

Bjørge scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 etter 66 minutters spill, og 22-åringen fikk sitt hattrick fem minutter senere. Et kvarter før slutt økte Randesund ved samme mann, og Even Enger satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Randesund rett etterpå. Ett minutt før full tid fikk Randesund straffe, og Simon Alexander Johnson satte inn 9-1-målet. Ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Theo Hallsten Calenciuc satte inn 10-1 for Randesund. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 10-1.

Even Larsen (Froland) og Per-Christian Grøtterød Pedersen (Randesund) fikk begge gult kort.

Randesund topper tabellen

Froland har tapt sine tre siste kamper.

Etter lørdagens kamp er Randesund på førsteplass på tabellen med ti poeng, mens Froland ligger på tolvteplass med tre poeng.

Stian Rasmussen var dagens dommer.

Randesund spiller neste kamp mot Tigerberget 4. mai, mens Froland spiller mot Våg to dager senere.