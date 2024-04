Mads Even Hatlehol sendte Ravn i føringen da han satte inn 1-0 allerede etter ti minutters spill, og ti minutter senere doblet N. Fjørtoft ledelsen. Etter 33 minutter økte Ravn ved N. Fjørtoft. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Dro ifra

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, reduserte Volda 2 ved Marius Liaskar Bjerkvik. Etter 77 minutters spill vartet N. Fjørtoft opp med hattrick, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da August Elias Fjørtoft satte inn 5-1 for Ravn. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Ravns Matias Mork Vatneødegård, Øystein Longva Tennfjord og Filip Nyhammer Austbø fikk se det gule kortet. For Volda 2 fikk Eirik Grevsnes Bjørdal, Marius Liaskar Bjerkvik og Sander Brenne Nautvik gult kort.

Ravn leder serien

Ravn står med full pott så langt i årets sesong.

Etter torsdagens kamp er Ravn på topp i divisjonen på tabellen med ni poeng, mens Volda 2 er nummer ni med tre poeng.

Sjur Engelsen Lange var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Volda 2 måle krefter med NTNUIÅ, mens Ravn møter Brattvåg 2.