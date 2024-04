Kvernbit 2 tok ledelsen tidlig ved Olav Herland Sæthre, men Kheshman Mustafa utlignet da han satte inn 1-1 etter 22 minutters spill. Tarald Myklebust-Hansen sørget for at Kvernbit 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 34 minutter, og Fredrik Donato Husa Salinas sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 til pause.

Nymark 2 pyntet på resultatet

Etter 52 minutters spill reduserte Nymark 2 ved Oskar Darwish. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Salinas (Kvernbit 2 G16) og Eliya Nsenga (Nymark 2 G16) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Kvernbit 2 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Nymark 2 ligger på sjetteplass med ett poeng.

Inge-André Håkull dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvernbit 2 spiller mot Sædalen/Kringlebotn 2 1. mai, mens Nymark 2 spiller neste kamp mot Sædalen/Kringlebotn 2 23. mai.