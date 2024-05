Verdal tok ledelsen da Lexus Bakkeslett Olsen scoret etter tolv minutter, men Bennett Esteva Sørensen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Etter 29 minutters spill tok Verdal ledelsen igjen ved L. Olsen, men Sivert Strøm Pedersen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 seks minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 2-2.

Hadde grunn til å juble

Verdal tok ledelsen på nytt ved Ness noen minutter ut i andreomgangen. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-3.

David Milian Hanssen fikk se det gule kortet.

Verdal klatret til sjetteplass

Etter søndagens kamp ligger Nardo på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Verdal er på sjetteplass med fem poeng.

Hiermon Dawit Abrahale var kampleder.

I neste runde skal Nardo måle krefter med Vuku 2 11. mai. Verdal møter Namsos 12. mai.