Etter 21 minutter tok Stjørdals-Blink 2 ledelsen ved Borseth, men Marius Larsson Olsen utlignet da han satte inn 1-1. Noen minutter før pause scoret Borseth igjen da han gjorde 2-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-2.

Stjørdals-Blink 2 var suverene i andre omgang

Petter Einarson scoret for Stjørdals-Blink 2 etter 58 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Oliver Lillebo økte ledelsen da han satte inn 4-1 ti minutter senere, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, var hattricket et faktum for Borseth. Samme spiller la på til 6-1 for Stjørdals-Blink 2 seks minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-6.

Levanger 2s Marius Høstland fikk gult kort.

Stjørdals-Blink 2 leder serien

Etter søndagens kamp ligger Levanger 2 på ellevteplass på tabellen med tre poeng, mens Stjørdals-Blink 2 er på førsteplass med ti poeng.

Kristofer Turøy var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stjørdals-Blink 2 spiller neste kamp mot Rørvik 12. mai, mens Levanger 2 prøver seg mot Tangmoen dagen etter.