Birkenes tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av Martin Mollestad. Ved pause sto det 0-1.

Birkenes holdt stand etter hvilen

Magomed Shakhaev sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fem minutter før slutt. Gulinski ga Birkenes ledelsen på nytt to minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Mye å se fram til neste runde

Birkenes har tatt tre poeng i fire strake kamper.

I neste runde skal Birkenes måle krefter med Grane Arendal 2 21. mai. Risør/Gjerstad/Tvedestrand/Vegårshei møter Donn 2 24. mai.