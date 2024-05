Marius Sandvik sendte Nardo i ledelsen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og Andreas Krokbø doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter kun seks minutter. Tre minutter senere økte Nardo ved Stokke. Et kvarter før pause reduserte Lillestrøm 2 da Markus Edner Wæhler satte inn 1-3-målet, og samme spiller reduserte til 2-3 fire minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 3-2.

Nardo holdt stand

Arve Ekroll Hauknes sørget for at resultattavla viste 4-2 etter 71 minutters spill. Fire minutter senere reduserte Uranik Seferi til 3-4 for Lillestrøm 2. etter 80 minutter scoret Stokke sitt andre mål da han gjorde 5-3. Leandro Neto reduserte for Lillestrøm 2 seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-4.

Nardos Mathias Kosberg Holm og Thomas Pedersen fikk se det gule kortet. For Lillestrøm 2 fikk Daniel Skaarud og Peder Olafsen Eriksson gult kort.

Nardo leder serien

Lillestrøm 2 har ikke tatt poeng på sine fem første kamper.

Etter lørdagens kamp er Nardo på topp i divisjonen på tabellen med tolv poeng, mens Lillestrøm 2 er nummer 13 med null poeng.

Ruben Støfringshaug dømte kampen.

11. mai er det ny kamp for Nardo. Da møter de Surnadal. Lillestrøm 2 skal måle krefter med Tiller samme dag.