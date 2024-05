Sindre Nygaard sendte Tynset 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 35 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-1.

Tynset 3 økte ledelsen

Tynset 3 doblet ledelsen da Tobias Semmingsen satte inn 2-0 noen minutter ut i andreomgangen. Ivan Arsalan reduserte til 1-2 for Røros 2 tre minutter etter sidebytte. Tobias Semmingsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 et kvarter før slutt, og fire minutter før slutt økte Tynset 3 ved Thomas Mikkelsen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Klatret på tabellen

Det var Tynset 3s tredje trepoenger på rad, og de har dermed full pott i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Røros 2 nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Tynset 3 er på andreplass med ni poeng.

Stian Hogstad var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 8. mai. Røros 2 skal spille mot Alvdal, mens Tynset 3 møter Tynset 2.