Ahmad Karbon sendte Stjørdals-Blink i føringen da han satte inn 1-0 etter 31 minutter, og Simen Korsvik Tolås doblet ledelsen da han satte inn 2-0 to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Målshow i andre omgang

Noah Kjøllmoen Selven økte ledelsen for Stjørdals-Blink da han satte inn 3-0 noen minutter ut i andre omgang, og Stjørdals-Blink økte ledelsen da Tolås satte ballen i nettet ni minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 4-0. Etter 61 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Veiseth satte inn 5-0, og Stjørdals-Blink-spilleren økte ledelsen da han satte inn 6-0 like etterpå. Sigurd Eriksen satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før full tid, og to minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 8-0 for Stjørdals-Blink. Seks minutter før slutt vartet Veiseth opp med hattrick. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 9-0.

Spennende runde i vente

Olav Holten dømte oppgjøret.

21. april er det ny kamp for Lånke. Da møter de Namsos. Stjørdals-Blink skal måle krefter med Namsos 28. april.