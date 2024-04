Ingebrigt Aas ga laget sitt et forsprang da han satte inn 1-0-målet etter 18 minutter, og Dahlskaas scoret og doblet ledelsen for Kristiansandkameratene to minutter senere. 24-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Kristiansandkameratene. Aleksander Lie reduserte til 1-3 for Gimletroll 2 etter 39 minutters spill, og Daniel Sirnes reduserte fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2 til pause.

Hjemmelaget dro ifra

Etter 73 minutter fullførte Dahlskaas sitt hattrick, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Henrik Alsaker satte inn 5-2 for Kristiansandkameratene. Rett etterpå ble avstanden mellom lagene mindre da Benjamin Jahren-Andersen reduserte til 3-5. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-3.

Kristiansandkameratenes Magnus Lie pådro seg gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Andreas Tingstveit Hansen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kristiansandkameratene måle krefter med Eidekameratene, mens Gimletroll 2 møter Sørfjell 2.