Antoniak ga Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 ledelsen tidlig i oppgjøret etter bare tre minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2. etter 21 minutters spill økte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 ved Sondre Schjelvaag Olsen, og Antoniak gjorde hattrick tre minutter senere. Charlottenlund 3 reduserte til 1-4 ved August Fareth etter 26 minutter. Antoniak økte ledelsen da han satte inn 5-1 fem minutter senere. Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 økte ledelsen da Vetle Markovic Valsø satte ballen i nettet etter 38 minutters spill. Dermed var stillingen 6-1, og resultatet sto seg til hvilen. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 6-1.

Vestbyen 2 / Nationalkameratene 2 / Sverresborg 2 tok seieren etter målrik andreomgang

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Olsen sitt andre mål da han gjorde 7-1. Gabriel Storn gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-7 fem minutter etter hvilen, og 18-åringen reduserte til 3-7 rett etterpå. Et kvarter før full tid var hattricket et faktum for Olsen, og Antoniak satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-3 for hjemmelaget ett minutt før full tid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-3.

Poengjakten fortsetter

Dagfinn Olaf Hoffstrøm dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 spiller mot Kolstad 25. april, mens Charlottenlund 3 spiller neste kamp mot Skaun 2.