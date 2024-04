Levanger 2 tok føringen da Dagmawi Mulualem Tsehay satte inn 1-0 et kvarter før pause, men Simon Sjaastad Grytbak sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Nidelv 2 / Utleira 2 hadde grunn til å juble mot Levanger 2

Winther-Hansen ga Nidelv 2/Utleira 2 ledelsen etter et kvarter av andre omgang. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-2.

Isak Salthammer (Levanger 2 G19) og Tobias Stordahl (Nidelv 2/Utleira 2 G19) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Oddgeir Aakvik var dagens dommer.

I neste runde skal Nidelv 2/Utleira 2 måle krefter med Neset/Aasguten 22. april. Levanger 2 møter Freidig 24. april.