Mubarak Faiza Tola Gemuchu sendte Heimdal i ledelsen etter 18 minutter, men Rissa/Stadsbygd/Vanvik utlignet til 1-1 da Oliver Sand satte ballen i mål ett minutt senere. Etter 27 minutters spill tok Rissa/Stadsbygd/Vanvik ledelsen ved Aksel Åsheim Wåbenø, men Theodor Rystad Isdahl utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål to minutter før hvilen. Rissa/Stadsbygd/Vanvik tok ledelsen igjen da Petter Fallrø scoret like etterpå, men Even Aspen Nordli sørget for balanse i Heimdal-regnskapet da han satte inn 3-3 etter 40 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-3.

Målshow i andre omgang

Noah Brandli Høgnes ga Rissa/Stadsbygd/Vanvik ledelsen på nytt noen minutter ut i andre omgang, men Nordli sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 4-4 ti minutter ut i andreomgangen. Dawoud sendte hjemmelaget i ledelsen igjen da han satte inn 5-4 tre minutter senere, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret samme spiller igjen da han gjorde 6-4. Ti minutter senere var hattricket et faktum for Rissa/Stadsbygd/Vanvik-angriperen. Heimdal gjorde 5-7 seks minutter før slutt. Johan Lucas Ness Storsve økte ledelsen da han satte inn 8-5 seks minutter senere, og Wåbenø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-5 for Rissa/Stadsbygd/Vanvik. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 9-5.

Mye å se fram til neste runde

Alexander Berget Ringseth var kampleder.

I neste runde skal Rissa/Stadsbygd/Vanvik måle krefter med Nidelv 2/Utleira 2 21. april. Heimdal møter Tiller 2 23. april.