Danny Thomas West ga Hausvik ledelsen tidlig med sitt mål etter bare to minutters spill, men Sondre Tonheim Gundersen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 et kvarter før sidebytte. Lædre sendte Kvernbit 2 foran da han satte inn 2-1 etter 45 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Kvernbit 2 og Hausvik 2-1.

Kvernbit 2s Sondre Tonheim Gundersen og Christian Isdal fikk se det gule kortet. For Hausvik fikk Mathias Haveland og Eirik Fjeldstad gult kort.

Klatret til sjuendeplass

Etter lørdagens kamp er Kvernbit 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Hausvik er nummer fire med fire poeng.

Stian Søvik var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvernbit 2 spiller neste kamp mot Bergkrystall 27. april, mens Hausvik prøver seg mot Gneist 2 dagen etter.