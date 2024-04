Verdal 2 fikk et forsprang da Noah Flataas satte inn 1-0 et kvarter før pause. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 0-1.

Bortelaget dro ifra

Petter Green Karlsen fikk nettsus og doblet ledelsen etter 60 minutters spill. Like etterpå reduserte Rørvik til 1-2. Tony Emilian Bigset scoret for Verdal 2 og sørget for at stillingen var 3-1 etter 80 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-3.

Nicolay Sandvikness fikk gult kort.

Tok over andreplassen

Etter kampen står både Rørvik og Verdal 2 med tre poeng.

Robin Angelo var kampleder.

I neste runde skal Rørvik møte Kolvereid, mens Verdal 2 møter Overhalla.