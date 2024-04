Isam Al-Sarraj sendte Levanger 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og etter 23 minutters spill doblet Odin Alver-Hovland ledelsen til Levanger 2. tre minutter senere reduserte Daniel Beck Riiber til 1-2 for Malvik/Hommelvik, og Kolnes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Riiber sendte Malvik/Hommelvik i føringen da han satte inn 3-2 etter 40 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-2.

Sikker fra straffemerket

Alver-Hovland (Levanger 2 G16) scoret på straffe to minutter etter hvilen. Kolnes scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 etter 58 minutters spill, og to minutter før slutt var hattricket et faktum for Malvik/Hommelvik-angriperen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-3.

Malvik / Hommelvik serieleder

Etter søndagens kamp er Malvik/Hommelvik nummer én på tabellen med sju poeng, mens Levanger 2 er på åttendeplass med null poeng.

Olav Holten dømte kampen.

I neste runde skal Malvik/Hommelvik måle krefter med Steinkjer 2 27. april. Levanger 2 møter Nardo 28. april.