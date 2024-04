Gaastjønn sendte Skarphedin 2 i føringen da han satte inn 1-0 allerede i åpningsminuttet, men Einar Alexander Voje Odden utlignet da han satte inn 1-1. Drangedal tok ledelsen ved Inocentiu Pavlicu fire minutter senere, og noen minutter før pause scoret Simen Løyte Solheim. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Emil May reduserte til 2-3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Øystein Sele utlignet et kvarter før slutt. Jonathan Sønstebø Sandnes sendte Skarphedin 2 i ledelsen igjen like etterpå, og Gaastjønn scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-3 ni minutter før slutt. Fredrik Sagaas Nymoen la på til 6-3 for Skarphedin 2 fire minutter på overtid. Pavlicu reduserte til 4-6 for Drangedal seks minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-4.

Drangedals Preben Holte Gare fikk gult kort.

Skarphedin 2 leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Skarphedin 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Drangedal er på sjuendeplass med ett poeng.

Jarle Wormdahl dømte oppgjøret.

I neste runde skal Drangedal måle krefter med Seljord 30. april. Skarphedin 2 møter Eidanger 2 1. mai.