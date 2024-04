Mari Helland sendte Randaberg i føringen da hun satte inn 1-0 etter elleve minutter, men Tuva Rygh sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 like etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 til pause.

Delte poengene

Randaberg tok ledelsen på nytt ved Martine Oaland et kvarter før slutt, men Rygh sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-2.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Randaberg på sjuendeplass på tabellen med to poeng, mens Staal Jørpeland er på andreplass med sju poeng.

Huseyin Yigit Kilinc var dommer.

Staal Jørpeland spiller neste kamp mot Austrått 29. april, mens Randaberg spiller mot Bogafjell tre dager senere.