Kattem-Olsen ga Astor ledelsen tidlig. Bare noen minutter ut i kampen ble vondt til verre for Strindheim 2, da Casper Berg Johannessen doblet ledelsen for Astor. Etter 22 minutters spill økte Astor ved Torarin Osland, og Aksel Schjelvaag Olsen la på til 4-0 for Astor to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Dro ifra

Etter et kvarter av andre omgang reduserte Strindheim 2 da Tobias Skomsvoll satte inn 1-4-målet. Et kvarter før slutt scoret Kattem-Olsen sitt andre mål da han gjorde 5-1, og rett etterpå fullførte samme spiller sitt hattrick. Osland økte til 7-1 for Astor åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-1.

Poengjakten fortsetter

Mohamed Sdeq Riad Darwich var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Strindheim 2 måle krefter med Orkla, mens Astor møter Vestbyen 2/Nationalkameratene 2.