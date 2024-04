Hedda Jystad Fikkan sendte Heimdal foran da hun satte inn 1-0 allerede etter ni minutters spill, og Troya Désirée Bondø Garstad doblet ledelsen for Heimdal da hun satte inn 2-0 like etterpå. Mie Eileen Hansen-Øyan økte ledelsen da hun satte inn 3-0 etter 22 minutter, og en spiller økte ledelsen for Heimdal da hun satte inn 4-0 tre minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-0.

Målbonanza etter hvilen

Ingvild Elstad Angelo Rath satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Heimdal, og etter 68 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Jessica Ileah Ulvesten satte inn 6-0 for samme lag. Fem minutter senere scoret Heimdal-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 7-0, og etter 80 minutter scoret Hedda Jystad Fikkan igjen da hun gjorde 8-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 8-0.

Poengjakten fortsetter

Yafiet Gebremedhin Tekie dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Heimdal møter Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 10. april, mens Orkanger spiller neste kamp mot Utleira.